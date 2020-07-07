2020-07-07T08:15:11+03:00
Происшествия

Поругались: волгоградец бросил в соседку гранату для пейнтобла

Женщина получила травмы, а хулиган попал под статью
Юлия Данильченко
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31-летний волгоградец уже был судим, но, видимо, тюрьма его так и не исправила. Выйдя на свободу, житель Красноармейского района снова нарушил закон и покалечил человека. Это произошло вечером 4 июля. Мужчина поругался с соседкой и решил ей отомстить. Когда та заходилаа в подъезд многоэтажного дома по улице Динамовская, он бросил в нее светошумовую гранату, которую используют во время игры в пейнтбол.

- Женщина попыталась отбросить опасный предмет, но в тот момент произошла активация заряда. Волгоградка получила травмы руки и обратилась за медпомощью. Злоумышленник с места происшествия скрылся, но был задержан, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сам он признался, что не хотел никого калечить, однако роли это уже не играет - ему грозит до пяти лет колонии. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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