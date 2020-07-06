2020-07-06T22:07:54+03:00
Происшествия

«Отказали тормоза»: фура смяла под собой легковушку на 3-й Продольной

В иномарке пострадали два человека
Екатерина МАЛИНИНА
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В легковушке пострадали водитель и пассажир.В легковушке пострадали водитель и пассажир.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Серьезная авария на 3-й Продольной в Краснооктябрьском районе произошла около пяти часов вечера 6 июля. Многотонный грузовик на встречной полосе смял под собой легковушку. «Kia Ceed» превратилась в груду металла. Водитель и пассажир иномарки попали в больницу на «скорой» с многочисленными травмами.

Из-за ДТП образовался большой затор.

- Пять экипажей городской ГАИ направили к месту аварии для восстановления движения, - рассказал "КП-Волгоград" Виталий Тройнин, заместитель командира отдельного батальона ДПС ОГИБДД Управления МВД России по Волгограду

Водитель фуры не пострадал. Он рассказал полицейским, что у него заклинило на спуске тормоза. Неуправляемую машину вынесло на чужую полосу, где он столкнулся с первым встречным авто.

По словам дальнобойщика, когда он выезжал с базы тормоза были в порядке – он их проверял. Что могло произойти, он не знает.

Волгоград. Фура без тормозов смяла легковушку.

Сейчас инспекторам предстоит проверить слова водителя. К тому же узнают специалисты и был ли перегруз в грузовике. Уже по итогам этой проверки будет принято решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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