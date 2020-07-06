В Волгограде умер известный филолог-педагог Николай Силантьев

6 Июль 2020 2020-07-06T20:34:17+03:00

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В Волгограде на 96-м году жизни умер известный в Волгограде педагог, филолог Николай Силантьев. Мужчина отдал преподаванию русского языка и литературы больше полувека.

Николай Васильевич прошел Великую Отечественную войну, награжден медалью "За отвагу". После войны сначала работал простым учителем, затем завучем, директором школы, старшим преподавателем вуза. Занимал должность замдекана и деканом факультета, заведующим кафедрой. Волгоградец был влюблен в русский язык и умел привить это чувство своим студентам.

- Им написано немало статей и пособий, а в последние годы - и стихов, - написал о коллеге профессор Василий Супрун. - Царствие небесное и светлая память Николаю Васильевичу.

Прощание состоится 7 июля, в 14:30 на Димитриевском (Центральном) кладбище Волгограда.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования близким и родным Николая Васильевича.

ИСТОЧНИК KP.RU