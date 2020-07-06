2020-07-06T16:59:34+03:00
Общество

Пять районов Волгограда останутся без света 7 июля

График отключения электроэнергии на 7 июля 2020 года [список адресов]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Электричества не будет с 9 утра и до 17 часов.Электричества не будет с 9 утра и до 17 часов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Волгограде второй месяц продолжаются отключения электроэнергии. Каждый будний день тысячи жителей города остаются без привычных удобств, электрочайников, подзарядки гаджетов и с греющимися холодильниками. Энергетики, что называется, готовят «сани летом», ремонтируют воздушные линии и оборудование. Во вторник отключат свет в отдельных микрорайонах сразу пяти районов Волгограда. В графике отключений электричества на 7 июля 2020 года – Красноармейский, Тракторозаводский и Краснооктябрьский, больше всего затронет Дзержинский и Советский районы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании, на Тракторном 7 июля 2020 не будет света с 9 до 17 часов. Затронут отключения шесть улиц частного сектора целиком: Восточная, Песочная, Садовая, Зеленая, Советская, Кавказская. На Красном обесточат в то же время отдельные дома на трех улицах: Ватутина, 10; Еременко, 61; Тарифная, 21, 23, 25 и 27. В Красноармейском не будет электричества также в домах на трех улицах: Российская, 6; Вучетича, 18 и 20; Ломакина, 3 и 5.

В Дзержинском районе отключения электричества 7 июля запланированы на улицах: Толбухина, 17, 21-31, 31а; Савкина, 13; Пирогова, 1-23, 2-24, 12а; Зеленогорская, 13. Больше всего пострадает частный сектор на улицах: Туапсинская, 1-11, 2-12; Докучаева, 1-11, 2-24; Университетская, 1-11, 2-12; Продольная, 70 и 72; Лекарская, 1-39, 4-46; Ползунова, 1-9; ул.Новосельская, 35-41, 38-48; Хуторская, 11 и 12; Березовская, 15 и 17; Енотаевская, 2-28, 1-29; Быковская, 12 и 14; Двинская, 55 – 63, а также проспект Жукова, 28. Не будет света с 9 до 17 часов.

В графике отключений электричества на 7 июля 2020 и около двух десятков улиц в Советском районе Волгограда: Света не будет с 9 до 17 часов в частном секторе: Логовская, 8,10/1,10/2,12; Алексеевская, 2,12,1/5,1/6,1/7; Тормосиновская; 14,18, 20/1,20/2, 22, 24, 9,11, 13,13А,15,17, 19, 21; Лесомелиоративная, 213-230, 245, 281-307; 64-й Армии, 54, а также в переулке Тепличном, 23-29а, 22-30а, 308 и 309. Всего на два часа с 16.00 до 18.00 отключат свет на улице Казахской, 3, и Новосибирской, 70. А еще в одном массиве «частника» отключения пройдут в два этапа - c 9 до 10 и с 16 до 17 часов. Обесточат улицы: Агашиной, 63-75, 50-64; Буркова, 1-13, 2-16; Засекина, 50 и 62; Шукшина, 11а, 4-14; Богомолова, 25-33, 30-46; Засекина, 18-48; Окунева, 63-75, 70-88; Платонова, 45-59, 50-68; Стругацких, 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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