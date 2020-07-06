2020-07-06T14:15:41+03:00
Общество

Отказали 53% легких: В Волгограде от коронавируса умер уважаемый профессор ВолгГТУ Юрий Муха

Именно он инициировал создание кафедры и факультета вычислительной техники в политехе
Юлия Данильченко
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Фото: ВолгГТУФото: ВолгГТУ
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3 июля на 80-ом году жизни скончался уважаемый профессор ВолгГТУ Юрий Муха. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе университета. По предварительной информации, его убил коронавирус. Отказали 53% легких.

Близкий коллега, профессор и доктор физико-математических наук Александо Шеин тепло отзывается о Юрии Петровиче очень тепло:

- Мы проработали вместе много лет. Он был невероятно добрым и отзывчивым человеком, всю свою жизнь посвятил людям, полностью отдавался любимому делу. Очень жаль, что его больше нет с нами.

Всего себя Юрий Петрович посвятил научной деятельности. В 1964 года стал преподавать на кафедре «Электротехника и промышленная электроника» и с тех пор не отлучался от любимой работы. За профессиональную деятельность написал более 180 научных книг и методичек, его множество раз награждали за неоценимый вклад в развитие образовательной системы страны.

- Юрий Петрович был человеком не просто значимым для нашего университета – он был носителем истории политеха! Во многом благодаря его подвижническому труду в университете были созданы кафедры и факультет вычислительной техники. Конечно, нам будет не хватать его непредвзятого мнения по многим вопросам вузовской жизни. Покойся с миром, дорогой наш Юрий Петрович. Помним и скорбим, - выразили слова соболезнования коллеги, студенты, друзья.

Что касается заболевания, то по словам близких, Юрий Петрович выходил из дома всего пару раз. Он все эти месяцы просидел в самоизоляции, но все равно подхватил вирус. Увы, врачи не смогли его спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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