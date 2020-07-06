На севере Волгограда благоустраивают площадь перед ДК

6 Июль 2020 2020-07-06T11:28:03+03:00

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Совсем скоро у жителей Тракторзаводского района Волгограда появится новая обустроенная зона отдыха. Перед ДК вдоль улиц Шурухина и Жолудева сейчас благоустраивают площадь. Когда все работы завершатся, тут будет работать фонтан, появятся тротуары, сквер искусств, детская площадка с аттракционами. Никуда без озеленения: на площади высадят более 300 кустарников и деревьев. Проектировщики решили сделать сквер «харизматичным»: десятки фонарей будут иметь формы музыкальных инструментов.

Сейчас же подрядчик уже выложил первые аллеи, они из брусчатки.

- Завершено мощение двух аллей площадью 1000 квадратных метров. Всего в рамках реконструкции специалистам предстоит уложить 9000 квадратных метров брусчатки взамен старых и разрушенных плит, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU