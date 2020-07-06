2020-07-06T10:43:39+03:00
Общество

Главой администрации Ворошиловского района Волгограда стал Роман Иванов

У чиновника большая семья – жена и четыре дочки
Юлия Данильченко
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6 июля главой Ворошиловского района Волгограда официально стал Роман Иванов. Несколько месяцев он исполнял обязанности главы, но после утверждения его кандидатуры Волгоградской гордумой полноценно вступил в должность. А его предшественник - Роман Сучков - перешел на должность главы администрации Красноармейского района.

Известно, что чиновник родился в Волгограде, сейчас ему 42 года. В 2000-ом году окончил Волгоградский Государственный технический университет. По специальности – инженер, но решил посвятить свою жизнь родному городу и его развитию. До нового назначения руководил более 15 лет, опыт достаточный для работы на новом месте. Более того, у Романа Иванова большая семья – супруга и четыре дочери.

Свои обязанности он начинает исполнять с сегодняшнего дня, сообщили в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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