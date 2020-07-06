За выходные на 225 волгоградцев без масок составили протоколы

6 Июль 2020 2020-07-06T09:32:25+03:00

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На улице 40-градусная жара, а волгоградцы по-прежнему должны держать дистанцию и носить маски в магазинах, учреждениях, общественных местах, в автобусе и на остановке. Из-за зноя многие этими правилами коронавирусной безопасности пренебрегают. А межведомственные патрули ловят все больше нарушителей. Если на прошлой неделе в ходе рейдов полицейские и чиновники составляли по 20 – 30 протоколов в день, то за первые выходные июля на штраф нарвались сразу 225 жителей Волгоградской области и предпринимателей.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, среди 225 нарушителей были и волгоградцы, находившихся в местах общего пользования без масок, и юрлица, не позаботившиеся о безопасности своих сотрудников и клиентов.

Если простым волгоградцам по решению суда грозят штрафы от одной тысячи рублей, то для организаций сумма в разы выше. Для предпринимателей размер штрафа начинается от 30 тысяч, а для юридических лиц – от 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU