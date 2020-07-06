В трех районах Волгограда отключат газ 8 июля

6 Июль 2020 2020-07-06T09:02:42+03:00

Газ отключат с утра и на весь день. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Волгоградской области продолжаются плановые ремонты оборудования системы газоснабжения города. Из-за этого в среду, 8 июля 2020 года, два района Волгограда останутся без газа. В графике отключений на этот раз Тракторозаводский район – Спартановка, а также поселок Гумрак в Дзержинском. Также в Красноармейском районе газ отключат 8 июля вместо 25 июня (список адресов). Без голубого топлива на весь день с раннего утра до позднего вечера останутся десятки улиц. При этом во избежание несчастных случаев работающие на газу водонагреватели и плиты включать не рекомендуется.

Помимо переноса даты проведения работ в Красноармейском, 15 июля отключат газ в той части Тракторозаводского района, где отключения также должны были пройти 25 июня (список адресов).

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград», 8 июля 2020 года с 6 до 20 часов отключат газ в домах Тракторозаводского района на улицах:

ул. Кварцевая, 38д;

ул. Зеленодольская 15,19,19а,23;

ул. Павлова, чётн.4-14;

ул. Кропоткина, 1,3,5,11,13, 4,6,7-12,12/1,13а;

ул. Н. Отрады, 1,1а,5-11, 10а,13-17,20,20а, 20б,22,22а, 24а,26,26а, 30,34,36, 40,44;

Наб. Волжской Флотилии, 1,6,11,11а, 13,21,21б, 23,23в,27, 29,33,37, 37а,39;

ул. Кастерина, 2,4,6;

ул. Грамши, 43,45,47,49,51;

ул. Богомольца, 1,3,5,7,10, 11,12,13,16, 17,19,20;

ул. Менжинского, 2,4,8,10, 11,11а,12, 14,15,17,17а, 18,19,19а, 21-28,25а;

ул. Мясникова, 2,4,чётн.8-16;

ул. Гороховцев, 2,4,6,8,14,16,20,22,28,30;

ул. Зеленодольская, 1а,1б,3,5,5/2, 11а,13,17;

ул. Низами, 1а,3,3а, 5а,5б,7,7а,9;

ул. Апатитовая, 31;

ул. Бетховена, 2,2а,2,б,2в,4-12,14-28,нечёт.31-39;

ул. Болвинова, 1,чётн.2-12,15а,15б,16-29, 23/1,31-50,43а, 52-61,66,68,70;

ул. Малая, 1,2,2а,4;

пер. Заозерный, 1,2/1,2/2,3,4,5,6,8;

пер. Колчеданный, 1-8,6/1,10;

ул. Здоровцева, 1-8,1а,1б,10-30,32,33/1,33/2,34-37,нечётн.39-61;

ул. Днепрогэсовская, 1-5,1а,4б,4г,5а,7,9,11а,нечётн.13-35,17/1,22а,22,42,44;

ул. Сланцевая, 8-22,24,33/1,33/2;

ул. Карпова, 1,3,5-28,7б,30,32,34;

ул. Позднышева, чётн. 2-12,чётн.16-20,21-25, 14/1,26кв.1,26а, 27,28,29,32-39, 41,43,43а, нечёт. 45-61, 401,40/2,40/4,42/1, 42/2,42/3,42/4,44/3, 44/4,46/2, 46/3,46/4,48/1,48/2,48/3, 48/4,52/1,52/2, 52/3,52/4,54/1, 54/2,54/3,54/4, 56/1,58/4,60/2, 62/1,62/2,62/3,62/4, 66/1,66/2,66/3,68/1, 68/2,68/4,70/2, 70/3,70/4,72/1,72/2, 72/3,74/1,74/2, 74/3,74/4.

В тот же день 8 июля 2020 с 6.00 до 21.00 приостановят подачу газа в поселке Гумрак Дзержинского района на улицах:

ул. Жукова, 1-8 (с 1 по 4 кв.);

ул. Ленина, 1, 1д, 2,3, 4, 5,7, 9,11-17, 3а,8а,8б,10а, 12а,16а,16б, 16г,20,21, 23,25-35,37,38,39,40а, 41-45,47, 48,49,49а,51, 52,54-57, 61,62,65,67, 69,70,72,73,74, 76,77,78,81,83,84, 85,86а,87, 88,88б,89, 91-96, 98,98а, 99,101,102,109,111, 115,117,119,121, 123,2а-кухня, 14-кухня,15-кухня, 17-кухня,30-кухня, 32-кухня,33-кухня, 49а-кухня,52-кухня,69-кухня;

ул. Лесная, 1а;

ул. Байдакова, 1-15,5а,9а,10а,11а;

ул. Строителей, 1-16,17а,18-23, 12а,23/1, 23/2,24,25;

ул. Жукова, 68,74,75;

пер. Лесной, 1-7,9, 25,27,27г,27а,27а;

ф/х «Чернушка», Шоссе Авиаторов 26, 1;

ул. Жукова, 1-6,9-14,л.к. 9, 16-21,21б,23, 24,26-34,30 баня,31б,37-47, 49,51б,52-55,57,59,60, 62,63,65,66. 35;

ул. Лесная, 1,3-23,12 кухня,16 кухня,13/1,19а,25,26, 27,27а,29, 31-48,35а,37а,50-60, чётн.62-72,чётн.76-98, 19а,19б,19г,19а-кухня, 21-кухня,23-кухня,25-кухня,26-кухня,27-кухня, 31-кухня,33-кухня,41-кухня, 42-кухня,55-кухня, 59-кухня,60-кухня, 66-кухня, 76-кухня,90-кухня, 94-кухня,96-кухня;

ул. Луговая, 1-19,13а,14а,21-28,29, 30-36,38-42,44,45,46, 49-53,55-62, 63а,64-94,71а, 96-98,100,102, 103а,104-110, 111а,112,113, 115,117,118,120;

пер. Луговой, 7-16,1(ул. Лесная, 61), 2(ул. Лесная, 61а), 3(ул. Абрамишвили, 4а), 4/1 (ул. Абрамишвили 1/1), 4/2 (ул. Абрамишвили, ½), 5/1 (ул. Абрамишвили, 2/1), 5 (ул. Абрамишвили, 2), 6 (ул. Абрамишвили, 3а);

ул. Зенитчиков, 1,2/1,2/2,3-17, 19-26,20а,28, 28а,30,32;

ул. Абрамишвили, 1-20,22-53, 54а,54б, 55-59,61;

ул. Кочеткова, 1-14,1а,2а,15а, 15б,16-25,27-38, 37лит.Б,38а,38б, 39/2,40-54;

ул. Тихорецкая, 1,23-два дома,3-16, 17-два дома, 19-два дома,20,21, 21а,22,22а,24,25, 27/1, 27/2,32,33.

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