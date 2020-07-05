Волгоградцев ждет сорокоградусная жара

5 Июль 2020 2020-07-05T16:36:31+03:00

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Экстренное сообщение от ГУ МЧС по Волгоградской области: 5 и 6 июля в регионе сохраняется высокая пожароопасность. Но помимо ЧП, которые могут возникнуть в лесах и степях, существует и другое опасное сочетание для жителей региона – сорокоградусная жара и отдых на природе. Сейчас большинство людей проводят время на речках, диких пляжах. Отдыхающие часто разводят костры и жарят шашлыки, бросают окурки – все это не просто запрещается, но и наказывается по закону.

Также волгоградцы тоже должны помнить об элементарных правилах безопасности, особенно с детьми: не стоит долго находиться на открытом солнце, на пляже лучше иметь зонт или арендовать лежак с таковым, пользоваться головным убором и защитными средствами от солнечных ожогов. По данным «Гисметео», волгоградцев ждет сорок градусов пекла. Соблюдение простых, но важных советов от спасателей еще никому не вредило.

ИСТОЧНИК KP.RU