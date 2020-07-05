2020-07-05T16:36:31+03:00
Общество

Волгоградцев ждет сорокоградусная жара

ГУ МЧС предупреждает жителей региона о пожарной безопасности
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Экстренное сообщение от ГУ МЧС по Волгоградской области: 5 и 6 июля в регионе сохраняется высокая пожароопасность. Но помимо ЧП, которые могут возникнуть в лесах и степях, существует и другое опасное сочетание для жителей региона – сорокоградусная жара и отдых на природе. Сейчас большинство людей проводят время на речках, диких пляжах. Отдыхающие часто разводят костры и жарят шашлыки, бросают окурки – все это не просто запрещается, но и наказывается по закону.

Также волгоградцы тоже должны помнить об элементарных правилах безопасности, особенно с детьми: не стоит долго находиться на открытом солнце, на пляже лучше иметь зонт или арендовать лежак с таковым, пользоваться головным убором и защитными средствами от солнечных ожогов. По данным «Гисметео», волгоградцев ждет сорок градусов пекла. Соблюдение простых, но важных советов от спасателей еще никому не вредило.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградцев ждет сорокоградусная жара
Волгоград и Волжский – лидеры по числу заболевших COVID-19 за сутки
В центре Волгограда пенсионер устроил массовую аварию и угодил в больницу
В пожаре под Волгоградом пострадал 57-летний мужчина
В Волгоградской области реабилитируют переболевших COVID-19
За сутки волгоградские водители сбили трех подростков
Неравнодушные волгоградцы спасли собаку, попавшую в лужу со смолой
Спасатели Волгограда собрали лодку-косилку для уничтожения камыша
Где в Волгограде отключат горячую воду с 6 июля 2020
В лидеры по коронавирусу к 4 июля выбились Волгоград и Палласовка
На видео попало задержание в Волгограде организаторов подпольных казино
От COVID-19 умер мужчина из Иловли и пенсионерка из Старой Полтавки
Бронекатер БК-31 готов к открытию на Набережной Волгограда
В Волгограде у яхт-клуба утонул 14-летний подросток
Половодье-2020 стало самым длительным в истории Волжской ГЭС
За месяц волгоградские полицейские изъяли у браконьеров свыше ста тонн рыбы и ста кило икры
Проехал на красный: авария в центре Волгограда попала на видео