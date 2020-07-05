В центре Волгограда пенсионер устроил массовую аварию и угодил в больницу

5 Июль 2020 2020-07-05T14:23:22+03:00

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ДТП произошло 5 июля около трех часов дня в Центральном районе Волгограда: тут столкнулись сразу три малины: «Нива», «Ниссан Кашкай» и «Киа Спортаж». Устроил аварию 68-летний водитель «Нивы». Именно он совершил столкновение во время маневра. Как установили инспекторы ГИБДД, пенсионер ехал по улице Рокоссовского со стороны Ростовской в сторону Ангарской.

- В третьем ряду, при перестроении во второй ряд, совершил столкновение с автомашиной «Ниссан» под управлением 55-летнего водителя, который ехал во втором, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В итоге иномарка влетела в «Киа», в которой сидела 31-летняя автоледи: как оказалось, она остановилась на запрещающий сигнал светофора. Все остались живы, виновник ДТП попал в больницу с травами. По факту дорожного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU