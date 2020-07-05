2020-07-05T12:21:23+03:00
Происшествия

В пожаре под Волгоградом пострадал 57-летний мужчина

Из-за неосторожного обращения с огнем загорелась квартира в пятиэтажке
Юлия Данильченко
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За минувшие сутки в Волгоградской области произошло десять серьезных пожаров: горели дома, квартиры, машины, сараи и прочее. Один человек – 57-летний житель Михайловки – получил серьезные ожоги. Это случилось 4 июля около четырех часов вечера улице Обороны в 5-ти этажном жилом доме.

Соседи почувствовали запах дыма из двухкомнатной квартиры. Они и вызвали спасателей. Как оказалось, пожар начался в комнате на 12 квадратных метров. Горели домашние вещи. На место оперативно приехал расчет 30-ой пожарно-спасательной части. На ликвидацию ЧП понадобилось всего десять минут. За это короткое время проживавший в квартире мужчина не успел сам выбраться – его спасли.

- Есть пострадавший. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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