В Волгоградской области реабилитируют переболевших COVID-19

5 Июль 2020 2020-07-05T10:52:14+03:00

После тяжелого заболевания волгоградцев восстанавливают физиотерапевты, врачи ЛФК и другие

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Более трех тысяч жителей Волгоградской области справились с тяжелым вирусом - COVID-19. Он поражает легкие, в целом воздействует на весь организм. После заболевания обязательна реабилитация. Специально для переболевших коронавирусом мультидисциплинарные бригады проводят подобные мероприятия. Это происходит на базе Волгоградского областного клинического центра медицинской реабилитации. Самое главное – восстановить легкие.

Перед тем, как приступить к занятиям, у посетителей дважды берут тест на «ковид». Во время процедур соблюдаются все меры предосторожности.

- В ходе восстановления за состоянием их здоровья будут следить специалисты, в состав которой входят терапевт, физиотерапевт, врач лечебной физкультуры, инструктор-методист. Для пациентов предусмотрены индивидуальные занятия ЛФК, дыхательные упражнения, физиотерапия, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU