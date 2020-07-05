За сутки волгоградские водители сбили трех подростков

5 Июль 2020 2020-07-05T08:53:31+03:00

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4 июля сразу три подростка попали под колеса невнимательных водителей из Волгоградской области. Под колесами легковушек пострадали 12-летняя и 16-летняя школьницы, а также 15-летний велосипедист.

Первая авария произошла в Волжском около пяти вечера. 16-летняя девушка переходила дорогу на улице Мира напротив дома №22. Правда, не по «зебре», как положено, а где пришлось. 24-летний водитель за рулем «Шевроле» сбил ее. Около восьми часов в Дубовке на улице Гоголя 22-летний лихач на «Рено Сандеро» наехал на 12-летнюю девочку на велосипеде. А ближе к полуночи в Михайловке на парковке у ТЦ «Святогор» 15-летний школьник на велике угодил под колеса «ВАЗа», которым управлял 20-летний парень.

- В результате ДТП пешеход доставлена в травмпункт, школьнице на велосипеде оказали медицинскую помощь, второго велосипедиста госпитализировали, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU