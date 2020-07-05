Неравнодушные волгоградцы спасли собаку, попавшую в лужу со смолой
ЧП произошло 3 июля в поселке Аэропорт в Дзержинском районе Волгограде. Дворовая собака угодила в лужу со смолой и н могла самостоятельно выбраться. Даже если бы бедолаге это удалось, она погибла бы без помощи людей. А спасли ее обычные прохожие - девушка по имени Яна и молодой человек. Волгоградцы не побоялись испачкать одежду, а когда вытащили животное, обратились к волонтерам приюта «Дино».
- Наш Фонд взял на себя расходы лечения, стационара и стерилизации этой пострадавшей собаки. После - заберём её в свой приют. А пока вынуждены обратиться к за помощью к волгоградцам: лечение и восстановление потребует немалых затрат, без неравнодушных людей нам не справиться, - рассказали «КП-Волгоград» в приюте «Дино».
Волгоградские волонтеры спасли собаку, тонувшую в смоле..
Сейчас собака в ветеринарной клинике. Шерсть в смоле пришлось полностью сбрить, но теперь животному ничто не угрожает. Все данные о приюте «Дино» находятся по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU