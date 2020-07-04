Спасатели Волгограда собрали лодку-косилку для уничтожения камыша
Камыш – вредоносное растение. Особую опасность они представляют в пожароопасный период, потому как вспыхивает он как спичка и горит рьяно. Для борьбы с ним волгоградские спасатели разработали специальную лодку-косилку. Уникальную в своем роде.
- Эту лодку сотрудники 10 отряда ФПС из Михайловки создали практически с Большую часть деталей вытачивали вручную. Конечно, не всё получалось с первого раза, - признаются огнеборцы. - Но результат превзошёл все ожидания. Испытания на водоеме сразу же доказали, что со своей главной задачей - выкосом жесткой и мягкой растительности, михайловское ноу-хау справляется на отлично!
В носовой части лодки расположена сельскохозяйственная коса, которая приводится в движение сложным механизмом.
- Уникальную лодку-косилку уже используют в труднодоступных местах на водоемах в Михайловке. И на этом изобретении наши специалисты останавливаться не намерены. Намерены и дальше усовершенствовать оборудование и делать все, чтобы не допускать пожаров и чрезвычайных ситуаций на территории области, - говорят в ГУ МЧС по региону.
В Волгограде спасатели придумали и собрали уникальную лодку-косилку камыша.
ИСТОЧНИК KP.RU