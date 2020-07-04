2020-07-04T17:03:44+03:00
Общество

Спасатели Волгограда собрали лодку-косилку для уничтожения камыша

Теперь бороться с зарослями у жилых домов будет проще [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Спасатели сами придумали и сами собрали эту уникальную лодку.Спасатели сами придумали и сами собрали эту уникальную лодку.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Камыш – вредоносное растение. Особую опасность они представляют в пожароопасный период, потому как вспыхивает он как спичка и горит рьяно. Для борьбы с ним волгоградские спасатели разработали специальную лодку-косилку. Уникальную в своем роде.

- Эту лодку сотрудники 10 отряда ФПС из Михайловки создали практически с Большую часть деталей вытачивали вручную. Конечно, не всё получалось с первого раза, - признаются огнеборцы. - Но результат превзошёл все ожидания. Испытания на водоеме сразу же доказали, что со своей главной задачей - выкосом жесткой и мягкой растительности, михайловское ноу-хау справляется на отлично!

В носовой части лодки расположена сельскохозяйственная коса, которая приводится в движение сложным механизмом.

- Уникальную лодку-косилку уже используют в труднодоступных местах на водоемах в Михайловке. И на этом изобретении наши специалисты останавливаться не намерены. Намерены и дальше усовершенствовать оборудование и делать все, чтобы не допускать пожаров и чрезвычайных ситуаций на территории области, - говорят в ГУ МЧС по региону.

В Волгограде спасатели придумали и собрали уникальную лодку-косилку камыша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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