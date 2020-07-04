2020-07-04T12:32:40+03:00
Общество

Бронекатер БК-31 готов к открытию на Набережной Волгограда

Строительные работы завершены
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото военно-исторического музея «Наследие»Фото военно-исторического музея «Наследие»
Изменить размер текста:

В Волгограде уже готов к открытию новый памятник сталинградским речникам - бронекатер БК-31, который три года назад подняли со дна Волги. Долгие месяцы реставрационных работ и сегодня «плавающий танк» предстал в том виде, каком стоял на защите Сталинграда. Оставили даже все пробоины – как напоминание о подвиге БК. Об этом «КП-Волгоград» узнал в военно-историческом музее «Наследие», который взялся восстановить катер.

Напомним, торжественная церемония открытия запланирована на 26 июля –в День военно-морского флота. БК-31 – не просто катер, это целая история. Корабль был подбит и выброшен на мель в октябре 1942 года. Его так и нашли с заряженными стволами и выставленным на полный ход двигателем. На его борту нашли и вещи тех, кто до последнего вздоха защищал на этот бронекатере Сталинград. Уникальные экспонаты будут представлены в экспозиционно-вытсавочном павильоне, куда помещен, как в саркофаг, отреставрированный БК-31.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От COVID-19 умер мужчина из Иловли и пенсионерка из Старой Полтавки
Бронекатер БК-31 готов к открытию на Набережной Волгограда
В Волгограде у яхт-клуба утонул 14-летний подросток
Половодье-2020 стало самым длительным в истории Волжской ГЭС
За месяц волгоградские полицейские изъяли у браконьеров свыше ста тонн рыбы и ста кило икры
Проехал на красный: авария в центре Волгограда попала на видео
Как девушка-тиктокер из Волгограда попала в Dream Team и «Вечерний Ургант»
Под Волгоградом «десятка» переехала лежащего на дороге пешехода
В Волгограде закрыли первый коронавирусный госпиталь
В Волгограде на два дня перекроют улицу 2-я Караванная из-за ремонта дороги
Вратарь Александр Довбня подписал контракт с «Ротором»
Результаты опроса по времени подвели в Волжском
Троллейбусы изменят маршрут из-за ремонта Астраханского моста в Волгограде
Пять районов Волгограда оставят без электричества 6 июля
Волгоградцу, зарезавшему на улице 16-летнего студента, грозит 15 лет колонии
В Волгограде сняли фильм о погибшем на посту милиционере-регулировщике
В Камышине на скамье подсудимых оказался экс-судья
МЧС предупреждает: в выходные волгоградцев ждет экстремальная жара
В бюджет Волгоградской области поступило 45 миллиардов рублей налогов
Теплоходы на Сарпинский будут ходить чаще
Доверчивый волгоградец перевел лжебанкиру 1,2 миллиона рублей
Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП в Волгограде
С антисептиками, градусниками и по девять человек в классе: волгоградские выпускники сдают первый ЕГЭ
Прирост заболевших за счет Волгограда и Волжского: карта распространения коронавируса на 3 июля
Молоток, ножовка: под Волгоградом селянин пытался ограбить храм
Только на одном пляже Волгограда можно купаться