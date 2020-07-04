Бронекатер БК-31 готов к открытию на Набережной Волгограда

4 Июль 2020 2020-07-04T12:32:40+03:00

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В Волгограде уже готов к открытию новый памятник сталинградским речникам - бронекатер БК-31, который три года назад подняли со дна Волги. Долгие месяцы реставрационных работ и сегодня «плавающий танк» предстал в том виде, каком стоял на защите Сталинграда. Оставили даже все пробоины – как напоминание о подвиге БК. Об этом «КП-Волгоград» узнал в военно-историческом музее «Наследие», который взялся восстановить катер.

Напомним, торжественная церемония открытия запланирована на 26 июля –в День военно-морского флота. БК-31 – не просто катер, это целая история. Корабль был подбит и выброшен на мель в октябре 1942 года. Его так и нашли с заряженными стволами и выставленным на полный ход двигателем. На его борту нашли и вещи тех, кто до последнего вздоха защищал на этот бронекатере Сталинград. Уникальные экспонаты будут представлены в экспозиционно-вытсавочном павильоне, куда помещен, как в саркофаг, отреставрированный БК-31.

ИСТОЧНИК KP.RU