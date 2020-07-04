2020-07-04T11:55:43+03:00
Происшествия

В Волгограде у яхт-клуба утонул 14-летний подросток

Мальчишка с другом и сестрой прыгали с моста
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Мальчишка неудачно прыгнул с моста в Волгу и больше не всплыл.Мальчишка неудачно прыгнул с моста в Волгу и больше не всплыл.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В Волгограде утонул еще один ребенок. ЧП случилось вчера, 3 июля в Краснооктябрьском районе. Утонул 14-летний подросток.

В Волгоградской области жара стоит небывалая, и не удивительно, что люди тянутся к воде. Вот и ребята – подросток со своим другом одногодкой и младшей двоюродной сестрой решили покупаться в Волге. Они разместились на берегу реки у яхт-клуба «Пилигрим». Сначала просто плавали, потом стали прыгать с понтонного моста.

В один миг мальчишка прыгнул в воду и больше не всплыл на поверхность. Девочка в панике бросилась за помощью к мужчине, который находился неподалеку. Волгоградец бросился в воду. Олнако, помочь подростку уже не смог. На берег он вытянул мальчишку уже без признаков жизни.

- Сообщение о ЧП поступило вечером – примерно в 19.30. По данному факту уже организована проверка. По предварительным данным мальчишка именно захлебнулся, предположительно причина смерти механическая асфиксия, - уточняет «КП-Волгоград» следователь Краснооктябрьского следственного отдела СУ СКР по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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