2020-07-04T12:02:13+03:00
Общество

Половодье-2020 стало самым длительным в истории Волжской ГЭС

В этом году «большую воду» пропускали 111 дней
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водосливная плотина была открыта в этом году. 92 дня.Водосливная плотина была открыта в этом году. 92 дня.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Этот год удивляет и шокирует: необычно теплая зима в Волгограде и области, ранняя весна, коронавирус… А вот еще один рекорд: Половодье-2020 стало самым продолжительным за всю историю Волжской ГЭС. Оно длилось 111 дней. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе гидроузла.

- За это время Волжская ГЭС пропустила 152 км³ воды. Водосливная плотина была открыта 92 дня - с 21 марта по 21 июня. Максимальные сбросы были в период с 13 по 17 апреля, они составляли 25 тысяч кубометров в секунду, - подводят необычные итоги на Волжской ГЭС.

До этого самым продолжительным было половодье в 1990-м, то есть тридцать лет назад. Тогда оно длилось 100 дней - с 5 апреля по 13 июля. Водосливная плотина для пропуска воды работала 77 дней. Из них 8 дней через плотину сбрасывали объемы воды в размере 27 тысяч кубометров в секунду.

Сегодня Волгоградский гидроузел перешел на летний режим работы. Росводресурсы установили для Волжской ГЭС сбросы в размере 6000±100 м³/с. В таком режиме гидроузел будет работать до 10 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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