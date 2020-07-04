За месяц волгоградские полицейские изъяли у браконьеров свыше ста тонн рыбы и ста кило икры

4 Июль 2020 2020-07-04T11:09:49+03:00

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Все знают, что в период нереста ловить рыбу, и уж тем более сетями, запрещено законом. Но браконьеров это не останавливает. Поэтому именно в этот период полиция усиленно следит за акваториями. В Волгоградской области по итогам операции «Путина» правоохранители провели около 14 тысяч проверок на рынках, рыбоперерабатывающих и рыболовецких предприятиях, досматривали транспорт на дорогах, наведывались на водные объекты. Пока браконьеры ловили рыбу, полиция ловила нарушителей. Поймали немало, завели 109 уголовных дел.

- Из незаконного оборота изъято: 19 километров сетей, 600 различных снастей, 74 лодки, 12 моторов, около 100 килограммов икры рыб частиковых видов, свыше ста тонн рыбы, - подводят итоги рейдов в региональном Главке.

Так, в Калачевском районе на Карповском водохранилище у поселка Волгодонской задержали трех браконьеров, которые сетками ловили раков. У них изъяли 250 раколовок и почти 100 кило живых раков. В Волжском прикрыли нелегальный рыбный цех, изъяли свыше 3500 килограммов рыбной продукции на сумму 587 тысяч рублей. 25 тонн рыбы изъяли у двух волгоградских родственников-бизнесменов, которые развернули подпольный цех. Один из задержанных еще и попытался дать полицейскому взятку, за что получил дополнительную статью к уголовному делу.

- Готовую рыбную продукцию и замороженную рыбу общим объёмом более 28 тонн и 24 тонны без каких-либо документов и маркировки изъяли в двух других нелегальных цехах в Волгограде и в Калачевском районе. По трем предпринимателям проводится проверка, - отмечают в ГУ МВД по региону.

что и был задержан. Следователями возбуждено уголовное дело. Большой «улов» у полиции был и на Цимлянском водохранилище.

Там поймали сразу 5 браконьеров. У них изъяли 84 лесочных сети и 1853 кг рыбы частиковых видов. Сумма причинённого ущерба составила свыше 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU