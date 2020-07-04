Проехал на красный: авария в центре Волгограда попала на видео
О чем думают водители, когда не останавливаются на красный сигнал светофора? На русское «авось пронесет»? А потом вот такие аварии с пострадавшими, как вчера, 2 июня произошла в центре Волгограда. Именно по вине 33-летнего водителя «ВАЗ-2114» в больнице оказалась 49-летняя женщина-водитель иномарки.
Волгоградец на «ВАЗе» мчался по проспекту Ленина и вылетел на перекресток с Аллеей Героев, даже не притормаживая. Там и оказался на пути «Киа Рио», за рулем которой была женщина.
А в Суровикинском районе Волгоградской области по собственной беспечности «втелел» 65-летний пенсионер. Мало того, что он помял «Крайслер 300С», так еще из-за него в больницу попала 38-летняя его пассажирка.
- Водитель ехал по трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинский» в сторону Ростова, нарушил правила обгона и врезался в иномарку, за рулем которой был 59-летний житель Тюменской области. В больницу увезли виновника ДТП и его пассажирку, - уточняют в региональном Главке.
Авария в центре Волгограда попала на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU