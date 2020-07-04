2020-07-04T10:05:34+03:00
Происшествия

Проехал на красный: авария в центре Волгограда попала на видео

А в Суровикинском районе пенсионер на «семерке» протаранил «Крайслер»
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

О чем думают водители, когда не останавливаются на красный сигнал светофора? На русское «авось пронесет»? А потом вот такие аварии с пострадавшими, как вчера, 2 июня произошла в центре Волгограда. Именно по вине 33-летнего водителя «ВАЗ-2114» в больнице оказалась 49-летняя женщина-водитель иномарки.

Волгоградец на «ВАЗе» мчался по проспекту Ленина и вылетел на перекресток с Аллеей Героев, даже не притормаживая. Там и оказался на пути «Киа Рио», за рулем которой была женщина.

А в Суровикинском районе Волгоградской области по собственной беспечности «втелел» 65-летний пенсионер. Мало того, что он помял «Крайслер 300С», так еще из-за него в больницу попала 38-летняя его пассажирка.

- Водитель ехал по трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинский» в сторону Ростова, нарушил правила обгона и врезался в иномарку, за рулем которой был 59-летний житель Тюменской области. В больницу увезли виновника ДТП и его пассажирку, - уточняют в региональном Главке.

Авария в центре Волгограда попала на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От COVID-19 умер мужчина из Иловли и пенсионерка из Старой Полтавки
Бронекатер БК-31 готов к открытию на Набережной Волгограда
В Волгограде у яхт-клуба утонул 14-летний подросток
Половодье-2020 стало самым длительным в истории Волжской ГЭС
За месяц волгоградские полицейские изъяли у браконьеров свыше ста тонн рыбы и ста кило икры
Проехал на красный: авария в центре Волгограда попала на видео
Как девушка-тиктокер из Волгограда попала в Dream Team и «Вечерний Ургант»
Под Волгоградом «десятка» переехала лежащего на дороге пешехода
В Волгограде закрыли первый коронавирусный госпиталь
В Волгограде на два дня перекроют улицу 2-я Караванная из-за ремонта дороги
Вратарь Александр Довбня подписал контракт с «Ротором»
Результаты опроса по времени подвели в Волжском
Троллейбусы изменят маршрут из-за ремонта Астраханского моста в Волгограде
Пять районов Волгограда оставят без электричества 6 июля
Волгоградцу, зарезавшему на улице 16-летнего студента, грозит 15 лет колонии
В Волгограде сняли фильм о погибшем на посту милиционере-регулировщике
В Камышине на скамье подсудимых оказался экс-судья
МЧС предупреждает: в выходные волгоградцев ждет экстремальная жара
В бюджет Волгоградской области поступило 45 миллиардов рублей налогов
Теплоходы на Сарпинский будут ходить чаще
Доверчивый волгоградец перевел лжебанкиру 1,2 миллиона рублей
Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП в Волгограде
С антисептиками, градусниками и по девять человек в классе: волгоградские выпускники сдают первый ЕГЭ
Прирост заболевших за счет Волгограда и Волжского: карта распространения коронавируса на 3 июля
Молоток, ножовка: под Волгоградом селянин пытался ограбить храм
Только на одном пляже Волгограда можно купаться