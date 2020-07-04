Проехал на красный: авария в центре Волгограда попала на видео

4 Июль 2020 2020-07-04T10:05:34+03:00

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О чем думают водители, когда не останавливаются на красный сигнал светофора? На русское «авось пронесет»? А потом вот такие аварии с пострадавшими, как вчера, 2 июня произошла в центре Волгограда. Именно по вине 33-летнего водителя «ВАЗ-2114» в больнице оказалась 49-летняя женщина-водитель иномарки.

Волгоградец на «ВАЗе» мчался по проспекту Ленина и вылетел на перекресток с Аллеей Героев, даже не притормаживая. Там и оказался на пути «Киа Рио», за рулем которой была женщина.

А в Суровикинском районе Волгоградской области по собственной беспечности «втелел» 65-летний пенсионер. Мало того, что он помял «Крайслер 300С», так еще из-за него в больницу попала 38-летняя его пассажирка.

- Водитель ехал по трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинский» в сторону Ростова, нарушил правила обгона и врезался в иномарку, за рулем которой был 59-летний житель Тюменской области. В больницу увезли виновника ДТП и его пассажирку, - уточняют в региональном Главке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/788668" frameborder="0"></iframe> Авария в центре Волгограда попала на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU