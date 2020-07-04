2020-07-04T09:17:13+03:00
Происшествия

Под Волгоградом «десятка» переехала лежащего на дороге пешехода

В Волжском сбили двух 11-летних школьников
Наталья ГЛАЗУНОВА
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За минувшие сутки, 2 июля, только в Волгоградской области пять пешеходов оказались под колесами машин. Трое из них – в Волжском, и двое из них – дети.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, в Волжском с разницей в три часа сбили двух школьников. В 17.20 27-летний мужчина на «Пежо-308» совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила улицу 87-я Гвардейская по «зебре». Благо ребенок отделался ушибами и синяками. А в 20.20 на улице Оломоуцкая 40-летний водитель на «Ладе Калина» сбил 11-летнего мальчишку, который мчался через дорогу на самокате.

- С травмой ноги ребенка увезли в больницу, - уточняют в региональном Главке.

Также в Волжском под колесами оказалась 62-летняя пенсионерка, ее сбил на «зебре» «ВАЗ-21102» на улице Заволжская.

Но эти пешеходы живы, а вот выживет ли 41-летний мужчина из Михайловского района, который оказался под колесами авто, большой вопрос. В многочисленными травмами он госпитализирован в больницу. Его просто переехал «ВАЗ-2110». А случилось вот что.

- 44-летний водитель «десятки» ехал по улице Советской в Михайловке. На часах было примерно десять вечера. Он просто не увидел вовремя пешехода, потому что тот лежал прямо на проезжей части, - отмечают в ГУ МВД по региону.

По всем фактам проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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