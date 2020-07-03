В Волгограде на два дня перекроют улицу 2-я Караванная из-за ремонта дороги

3 Июль 2020 2020-07-03T18:18:15+03:00

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Жители Татьянки и поселка Керамический уже давно жаловались на состояние дорожного полотна по улице 2-я Караванная в Красноармейском районе. Яма на яме. Но долгое время денег на ремонт не было. В 2019 году улица вошла в нацпроект "Безопасные и качественные дороги" и на ее реконструкцию выделили деньги. Сейчас началось фрезерование старого покрытия. Чтобы сделать это требуется перекрыть улицу. Как сообщили "КП-Волгоград" в мэрии Волгограда, движение остановят на участке от от улицы Николаевской до улицы Вилянской. Сделают это 4 и 6 июля с 8 утра до 7 вечера. Так то автомобилистам предстоит объезжать ремонтируемый участок по улицам Дж. Лондона, Удмуртской, Бахтурова, Фадеева.

Кстати, дорожники уже уложили бордюрный камень на 600 метрах.

К концу лета жители надеются проехать по новенькой ровной дороге – впервые за десятки лет.

ИСТОЧНИК KP.RU