2020-07-03T17:50:51+03:00
Спорт

Вратарь Александр Довбня подписал контракт с «Ротором»

А его тезка защитник Довбня покинул состав сине-голубых
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото СК "Ротор".Фото СК "Ротор".
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Похоже, наставнику «Ротора» Александру Хацкевичу удалось найти достойную замену голкиперу Юрию Нестеренко, который не согласился играть за сине-голубых в РПЛ с зарплатой уровня ФНЛ. На его место пришел Александр Довбня. Сегодня с ним подписали контракт на год.

Не путать с молодым защитником Александром Довбня, который пришел в «Ротор» в январе 2020-го, отыграл две игры, и уже покинул расположение команды.

Вратарь Александр Довбня – это опытный 33-летний игрок. Последние два года выступал за ФК «Оренбург». Ранее стоял за московское «Торпедо», выступал за «Луч-Энергия», смоленский «Днепр» и «СКА-Хабаровск».

Он мастер спорта России. За время игры в оренбургском клубе пропустил всего 16 мячей.

- В «Роторе» Александр Довбня будет играть под номером «1», - уточняют "КП-Волгоград" в пресс-службе клуба.

ДОСЬЕ

Довбня Александр Вячеславович

Амплуа: вратарь

Дата рождения: 10 апреля 1987 года (33 года), Москва

Рост: 193 см, вес: 86 кг

В списке достижений игрока завоевание серебряных и бронзовых медалей чемпионата Финляндии в 2006 и 2007 годах, а также титул обладателя Кубка ФНЛ 2014 и звание мастера спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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