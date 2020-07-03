2020-07-03T16:49:55+03:00
Общество

Троллейбусы изменят маршрут из-за ремонта Астраханского моста в Волгограде

По вечерам электротранспорт будет разворачиваться на Детском центре
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Мост давно не видел ремонта.Мост давно не видел ремонта.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В Волгограде продолжается ремонт многострадального Астраханского моста. Автомобилисты и пешеходы его уже успели прочувствовать – дорогу сузили, да и та в плачевном состоянии. А теперь повлияют работы и на маршрут движения идущего через путепровод в Советский район электротранспорта. Электроэнергию для обеспечения безопасности будут отключать, в том числе обесточат контактную сеть троллейбуса. Из-за этого в июле 2020 по вечерам троллейбусы №9 и №15А будут разворачиваться на Детском центре, а далее в Ворошиловский и Советский район не пойдут.

Как пояснили «КП-Волгоград» в мэрии, днем троллейбусы №9 «Спартановка – Пл. Куйбышева» и №15А «Больничный комплекс – Пл. Куйбышева» будут ходить как обычно - по привычному маршруту и расписанию. А вот вечером после 21.30 все «рогатые» пойдут на кольцо на остановке «Детский центр». Пассажиры, едущие в зацарицынские районы, смогут по троллейбусным проездным билетам пересесть на скоростной трамвай.

А автомобилистов просят еще немного потерпеть. Вскоре на мосту уложат новый асфальт на стороне движения в центр и перейдут к следующему этапу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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