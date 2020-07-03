2020-07-03T16:13:52+03:00
Происшествия

Волгоградцу, зарезавшему на улице 16-летнего студента, грозит 15 лет колонии

20-летний парень убил подростка за то, что тот сделал ему замечание
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Полгода понадобилось следователям СУ СК по Волгограду, чтобы собрать все факты и улики, доказывающие вину 20-летнего парня, который зарезал на улице 16-летнего студента. Сегодня уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд. Как уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, грозит убийце до 15 лет колонии.

Эта жуткая история, напомним, произошла 29 января 2020 года в Дзержинском районе. 16-летний Ваня возвращался с учебы, шел с другом по улице Новодвинской. Он случайно столкнулся с прохожим парнем. Сделал замечание и стукнул по плечу в ответ. Вмиг завязалась драка, 20-летний парень достал нож и нанес два удара – один в шею, второй – в спину.

Истекающего кровью студента успели довести до больницы, но он скончался. Убийца с места преступления сбежал. Его задержали через несколько часов у него на квартире. Убийцей оказался 20-летний волгоградец.

- Свою вину молодой человек признал лишь частично. Но прокуратура, посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело будет рассматриваться в Дзержинском райсуде Волгограда. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей, - уточняют в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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