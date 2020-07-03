2020-07-03T15:38:07+03:00
Общество

В Волгограде сняли фильм о погибшем на посту милиционере-регулировщике

«Короткометражка» посвящена подвигу Николая Скосырева
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Николай Скосырев погиб под колесами грузовика с нетрезвым водителем, которому он преградил путь.Николай Скосырев погиб под колесами грузовика с нетрезвым водителем, которому он преградил путь.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Сегодня, 3 июля, в России отмечают свой профессиональный праздник все, кто связан с ГИБДД. И именно сегодня в Волгограде был презентован короткометражный фильм о волгоградском милиционере-регулировщике Николае Скосыреве который полвека назад погиб на боевом посту.

«Короткометражку» сняли волгоградские гаишники вместе с военно-историческим клубом «Пехотинец». Основан 15-минутный фильм на реальных событиях.

В сьемках приняли участие ветераны и действующие сотрудники ГИБДД, а также члены военно-исторического клуба «Пехотинец». Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В сьемках приняли участие ветераны и действующие сотрудники ГИБДД, а также члены военно-исторического клуба «Пехотинец».Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Сюжет киноленты возвращает зрителя в далекий октябрь 1967 года. В тот день старшина милиции Николай Скосырев. Дежурил на посту в районе моста реки Сухая Мечетка. Дежурство уже подходило к концу, когда милиционер вдруг увидел грузовик, несущийся по улице на большой скорости. Судя по траектории машины, водитель был пьян. Милиционер бросился на трассу поднятым жезлом, пытаясь остановить грузовик. Но водитель даже не затормозил. Многотонная машина сбила старшину и остановилась только через десятки метров, - пересказывают сюжет и реальную историю в региональном Главке.

Спустя почти пятнадцать лет с момента гибели Николая Скосырева в Волгограде в его честь назвали одну из улиц Центрального района. На ней располагается и областное управление ГИБДД

- Фильм рассказывает не только о погибшем милиционере, но и затрагивает проблему вождения в нетрезвом виде. В съемках приняли участие ветераны и действующие сотрудники Госавтоинспекции, - отмечают в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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