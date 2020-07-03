В Камышине на скамье подсудимых оказался экс-судья

3 Июль 2020 2020-07-03T15:00:33+03:00

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Бывает и такое: в Камышине Волгоградской области на скамье подсудимых оказался судья. Он, конечно же, уже не работает, потому как проходил по уголовному делу. Сегодня Волгоградский областной суд признал его виновным по статье «вынесение судьей заведомо неправосудного решения».

34-летнего судью Камышинского суда поймали на подлоге. Разоблачили его сотрудники регионального УФСБ.

Как установили уже следователи СУ СК по Волгоградской области, 31 марта 2017 года в расписании у этого судьи были назначены два заседания. На них должны были рассматривать дела о взыскании со страховой компании в пользу местных жителей денежных компенсаций. Но судья на заседания не явился. Вместо этого, он по телефону приказал секретарю подписать у представителей истцов необходимые документы о разъяснении им прав, а затем изготовить фиктивные протоколы судебных заседаний. В документы вписали «липовые» дату, время и участников процесса и дела закрыли. Требования граждан были частично удовлетворены.

- Впоследствии эти неправосудные акты отменила коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда, а материалы направили на новое рассмотрение, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Сегодня суд приговорил Камышинского экс-судью к полутора годам лишения свободы, правда условно с испытательным сроком на полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU