МЧС предупреждает: в выходные волгоградцев ждет экстремальная жара

3 Июль 2020 2020-07-03T14:32:14+03:00

Волгоградцам советуют меньше быть под солнцем и не перегреваться. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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В этом году погода решила побить в Волгоградской области все рекорды. Была самая теплая зима, ранняя и сухая весна, а июль, похоже, грозит стать самым жарким за последние годы. В ближайшие дни – с 4 по 6 июля – в Волгоградской области будет запредельно жарко. По прогнозам синоптиков, столбик термометра зашкалит за +40 градусов.

- Сегодня по Волгоградской области и в Волгограде ожидается переменная облачность. Ночью местами даже пройдет кратковременный дождь, а где-то с грозой. А вот завтра ожидается жара: днем +33...+38º, местами сильная жара +40...+42º (опасное явление), - предупреждают волгоградцев в областном Гидрометцентре.

В такую погоду любая, даже небольшая искра, может спровоцировать большой пожар. В отдельных северных и отдельных южных районах Волгоградской области сохранится чрезвычайная пожароопасность - 5 класс горимости леса.

Сотрудники ГУ МЧС по региону призывают волгоградцев в эти дни не жечь сухую растительность и мусор, в том числе на своих дачных и приусадебных участках.

- Ветер способствует быстрому распространению огня. Поэтому будьте предельно осторожными с огнем, неукоснительно соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности, - просят жителей региона в ведомстве.

Напомним, что в Волгоградской области с 13 апреля действует особый противопожарный режим. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в этот период увеличиваются в два раза: для граждан - от 2 до 4 тысяч рублей; для должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей; для юрлиц до 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU