В бюджет Волгоградской области поступило 45 миллиардов рублей налогов

3 Июль 2020 2020-07-03T14:30:33+03:00

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За первые шесть месяцев 2020 года налогоплательщики Волгоградской области перечислили в бюджет региона 44,7 миллиарда рублей налогов. Несмотря на осложнивший экономическую ситуацию коронавирус, поступления выросли на 5,4% по сравнению с этим же периодом прошлого года. А вот сумма полученных волгоградцами налоговых вычетов выросла сразу в полтора раза. Чтобы облегчить жизнь жителям региона, налоговые инспекторы увеличили количество проверенных деклараций по форме 3-НДФЛ. В итоге перечислили на счета волгоградцев 2,4 миллиарда рублей.

Воспользовались правом на возврат из бюджета налога на прибыль и юрлица. Возврат для них вырос в пять раз и превысил миллиард рублей.

Как рассказали «КП-Волгоград» в УФНС по региону, несмотря на кризис, большинство налогоплательщиков платили налоги своевременно и в полном объеме. Это позволило региону выполнять социальные обязательства и выплачивать зарплату бюджетникам.

ИСТОЧНИК KP.RU