2020-07-03T12:59:33+03:00
Происшествия

Доверчивый волгоградец перевел лжебанкиру 1,2 миллиона рублей

На удочку мошенников попались также врач, медсестра и учитель
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградцы, не будьте такими доверчивыми, берегите свои деньги от мошенников!Волгоградцы, не будьте такими доверчивыми, берегите свои деньги от мошенников!Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Каждый день волгогралцев предупреждают: не верьте звонящим лжебанкирам, будьте бдительны, не сообщайте никому персональные данные карт. Но все равно находятся те, кто ведется на удочку мошенников. Так, 27-летний житель Тракторозавосдкого района Волгограда, поверив аферистам, потерял 1,2 миллиона рублей. Причем он сам перевел мошенникам свои деньги.

- Мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и убедил волгоградца перевести свои сбережения на «безопасные» счета. Когда лжебанкир перестал выходить на связь, мужчина понял, что его обманули и пошел в полицию, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональном Главке.

И это не единичный случай за последние сутки. В число жертв попали также 28-летняя врач из Краснооктябрьского района, которая отдала лжебанкирам 95 тысяч рублей, а 42-летняя медсестра из Дзержинского района лишилась более 149 тысяч рублей, 70 тысяч потеряла студентка медколледжа, столько же – учитель гимназии из Красноармейского района, 39-летний волгоградец перевел аферистам более 85 тысяч, а 52-летняя жительница Советского района - 196 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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