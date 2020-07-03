Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП в Волгограде

3 Июль 2020 2020-07-03T12:29:02+03:00

Авария, в которой погиб пешеход, произошла на улице Рокоссовского

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Больше полугода длится разбирательство по факту смертельного ДТП, которое произошло 19 декабря 2019 года в центре Волгограда. В тот день иномарка сбила на улице Рокоссовского 30-летнего пешехода. Насмерть. Говорят мужчина был пьян. Но окончательную точку в этот деле следователи пока поставить не могут. Поэтому обращаются за помощью к волгоградцам.

Случилось это ДТП в районе с 18 до 19 часов. Женщина за рулем «Тойота Пробокс» с ггосномером «А091НМ 34», ехала по улице Рокоссовского, когда в районе дома №100 буквально перед машиной на дорогу выбежал мужчина. Волгоградка не смогла избежать наезда.

- Как установила экспертиза, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина от полученных травм скончался, - отмечают в СУ СК по региону.

Для того, чтобы полностью восстановить картину происшествия, следователям нужны либо сведения очевидцев, либо видеозаписи.

- Если вы стали свидетелем этой аварии, или возможно располагаете видеозаписями момента ДТП или его последствий, сообщите об этом в следственный отдел по Центральному району по телефонам - 8(8442)33-89-66, 8-909-383-62-02, - обращаются к волгоградцам следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU