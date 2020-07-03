С антисептиками, градусниками и по девять человек в классе: волгоградские выпускники сдают первый ЕГЭ

3 Июль 2020 2020-07-03T12:02:03+03:00

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Сегодня, 3 июля, волгоградские выпускники сдают первый ЕГЭ. В итоговом испытании по трем предметам — информатике, литературе и географии — в Волгоградской области зарегистрировались более двух тысяч человек. Напомним, что в этом году ЕГЭ сдают только те, кто намерен поступать в вуз.

Как сообщают в региональном управлении образования и науки, меры безопасности в период коронавируса продумали до мелочей с учетом всех требований Роспотребнадзора и Рособрнадзора. У каждой группы экзаменующихся свое время прибытия. При входе каждому измеряют температуру. В каждом пункте сдачи ЕГЭ (а их в области открыто 73) по два входа, чтобы разделить ребят. Везде стоят емкости с антисептиками, оборудование для обеззараживания воздуха, кулеры с водой и одноразовые стаканчики. В классе не более девяти человек. Рассаживают детей зигзагом с соблюдением необходимой дистанции. В каждой аудитории до и после экзамена выполняют влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Все взрослые – в масках и перчатках.

- В пунктах ЕГЭ присутствуют педагоги-организаторы, технические специалисты и медработники. За охраной следят сотрудники полиции, - добавляют в областном комитете образования.

Отметим, что в этом году основной период ЕГЭ-2020 проходит с 3 по 25 июля. Резервными днями для сдачи экзаменов по всем предметамни определены 24 и 25 июля. Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, также предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов с 3 по 8 августа.

Телефон горячей линии по вопросам ЕГЭ-2020 в Волгоградской области: 8 (8442) 606-607.

ИСТОЧНИК KP.RU