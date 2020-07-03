Молоток, ножовка: под Волгоградом селянин пытался ограбить храм
Ничего святого: в Жирновском районе Волгоградской области молодой человек пытался ограбить… храм. Причем ограбление это он спланировал заранее и пришел вскрывать здание церкви под покровом ночи.
Примерно в час ночи 3 июля в полицию позвонили жители одного из районных поселков. Люди сообщили, что кто-то настоятельно пытается залезть в храм. Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, люди вышли на улицу и услышали что во дворе храма «Святой троицы» кто-то пилит навесной замок. Позвонили правоохранителям.
Когда участковый прибыл по вызову, он застал грабителя прямо на месте преступления. У 23-летнего местного парня с собой были молоток, гвоздодер и ножевка по металлу.
Уже в участке он оправдывался, мол, во время посещения храма увидел кружку, в которую прихожане кладут свои пожертвования. Говорит, соблазнился, так как там была не только мелочь, но и крупные купюры. За деньгами и полез.
- Мужчину уже задержали и завели на него уголовное дело по статье «Покушение на совершение кражи с незаконным проникновением в помещение». Грозит ему за это до 5 лет колонии, - уточняют в ГУ МВД по региону.
ИСТОЧНИК KP.RU