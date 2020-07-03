2020-07-03T10:32:53+03:00
Общество

В Волгограде трамваи №6 и №7 не будут ходить до сентября из-за школьников

Возобновить работу трамваев планируют в следующем учебном году
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта МУП «Метроэлектротранс»Фото с сайта МУП «Метроэлектротранс»
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После трехмесячной самоизоляции в Волгограде исчезли не только троллейбус №10 и «единичка», но еще и трамваи №6 и №7. От волгоградцев опять посыпались обвинения – мол, в городе «убивают» электротранспорт». На самом деле «шестерка» и «семерка» лишь временно приостановили свою работу. В сентябре они вернутся на линии.

- Дело в том, что трамвайные маршруты №6 «Улица КИМ — Школа №36» и № 7 «Улица КИМ — Жилгородок» в последние годы работали в режиме «школьных маршрутов» - практически весь пассажиропоток составляют школьники и студенты. Даже расписание их было подстроено под работу учебных заведений. Именно поэтому, кстати, трамваи не ходили в выходные и праздничные дни. Сейчас учащиеся ушли на каникулы, и пассажиропоток сильно упал – вагоны ездят почти пустые. А это нерентабельно. Поэтому было принято решение приостановить работу этих трамваев до следубщего учебного года, - поясняют исчезновение трамваев в мэрии Волгограда.

При этом чиновники уверяют, что пути следования «шестерки» и «семерки» полностью дублируют другие маршруты электротранспорта.

Так, по маршруту «шестерки» едут трамваи №3«КИМ – Обувная фабрика» и № 2 «Детский центр – 36-я школа».

Более 2/3 всего пути следования «семерки» обслуживает трамвай №10 «Детский центр – Жилгородок», остальную часть - маршруты №№ 3 и 4.

В МУП «Метроэлектротранс» добавляют, что на данный момент в городе работает 14 14 опорных маршрутов электротранспорта: 10 трамвайных —​ №№2, 3,​ 4, 5, 10, 11, 12, 13, СТ «ВГТЗ —​ Ельшанка» с дополнительным маршрутом «ВГТЗ - Площадь Чекистов» и 4 троллейбусных —​ №9 «Спартановка - Пл. им. Куйбышева» (через Вторую Продольную), № 10А «Ул. Землячки —​ Пл. Возрождения», №12 «Спартановка - Детский центр», №15А «Больничный комплекс - Пл. им. Куйбышева».

ИСТОЧНИК KP.RU

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