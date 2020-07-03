Возобновили полеты из Волгограда в Симферополь

3 Июль 2020 2020-07-03T10:11:10+03:00

Теперь волгоградцы смогут добраться в Крым всего за два часа

Изменить размер текста: A A

Коронавирус забрал у волгоградцев месяц лета и последние сбережения, но отдых никто не отменял. Люди в срочном порядке пересматривают свое расписание и многие уже планируют поездки к морю. Оперативно перекраивают расписание и перевозчики: железнодорожники уже запустили прямые поезда из Волгограда в Сочи и в Крым. А сегодня стало известно, что возобновляются и прямые перелеты на крымский полуостров. Радостное известие сообщили в волгоградском аэропорту: на днях – уже в начале июля авиакомпания Nordwind открывает прямые регулярные рейсы по маршруту «Волгоград – Симферополь».

- Рейс будет выполняться два раза в неделю на комфортабельном Boeing-737, - уточняют в воздушной гавани.

Время в пути – всего 2 часа 5 минут.

- Ознакомиться с актуальным расписанием и забронировать билет можно на официальном сайте перевозчика, - добавляют в пресс-службе волгоградского аэропорта.

Стоимость билетов – от 4200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU