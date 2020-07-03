Возобновили полеты из Волгограда в Симферополь
Коронавирус забрал у волгоградцев месяц лета и последние сбережения, но отдых никто не отменял. Люди в срочном порядке пересматривают свое расписание и многие уже планируют поездки к морю. Оперативно перекраивают расписание и перевозчики: железнодорожники уже запустили прямые поезда из Волгограда в Сочи и в Крым. А сегодня стало известно, что возобновляются и прямые перелеты на крымский полуостров. Радостное известие сообщили в волгоградском аэропорту: на днях – уже в начале июля авиакомпания Nordwind открывает прямые регулярные рейсы по маршруту «Волгоград – Симферополь».
- Рейс будет выполняться два раза в неделю на комфортабельном Boeing-737, - уточняют в воздушной гавани.
Время в пути – всего 2 часа 5 минут.
- Ознакомиться с актуальным расписанием и забронировать билет можно на официальном сайте перевозчика, - добавляют в пресс-службе волгоградского аэропорта.
Стоимость билетов – от 4200 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU