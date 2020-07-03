2020-07-03T09:43:09+03:00
Происшествия

В Волгограде школьник на снегоходе влетел в «КАМАЗ»

Подросток с травмами в больнице
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Подросток врезался в грузовик.Подросток врезался в грузовик.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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ДТП с участием снегоболотохода «ОМАКС» и «КАМАЗа» произошло около шести часов вечера в этот четверг в Краснооктябрьском районе Волгограда. За рулем вездехода был 16-летний подросток, который решил прокатиться по частному сектору. По предварительным данным, парень на снегоболотоходе ехал по улице Уссурийской. На перекрестке с 39-й Гвардейской неопытный водитель не предоставил преимущество в движении ехавшим по главной дороге. В результате «ОМАКС» влетел прямиком в оказавшийся там «КАМАЗ». Грузовик остался невредим, а вот снегоход отбросило от удара, юный водитель оказался на дороге.

Разумеется, водительских прав у несовершеннолетнего водителя снегоболотохода не было. Отсутствовали и госномера на его «железном коне».

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, подросток получил в результате ДТП получил различные травмы, сейчас он в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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