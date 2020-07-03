В Волгоградской области ВАЗ врезался в фуру: водитель погиб

3 Июль 2020 2020-07-03T09:19:27+03:00

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Двое водителей погибли в этот четверг на дорогах Волгоградской области. Ранним утром 2 июня «ВАЗ-21053» столкнулся с фурой «Магнита» на трассе «Волгоград – Каменск- Шахтинский» в Калачевском районе. Ехавший в сторону Волгограда за рулем «пятерки» 33-летний мужчина в какой-то момент не справился с управлением. ВАЗ вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком с полуприцепом «МАН» из Ростовской области. От удара легковушка превратилась в груду железа, а водитель погиб. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте ДТП.

Еще одна смертельная авария произошла в двенадцатом часу этого же дня в Котельниково. На улице Освобождения «ВАЗ-2114» под управлением 66-летнего мужчины врезался в столб. В итоге водитель также умер на месте, а его 67-летней пассажирке понадобилась помощь врачей.

Водитель погиб на месте.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU