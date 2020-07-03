2020-07-03T08:39:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Волгоградских пенсионеров посадили на самоизоляцию до 12 июля

Из-за коронавируса власти рекомендовали пожилым людям не выходить из дома без лишней надобности
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Стариков просят еще посидеть по домам или дачам, и лишний раз не выходить из дома.Стариков просят еще посидеть по домам или дачам, и лишний раз не выходить из дома.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Парад Победы прошел, голосование по поправкам в Конституцию завершилось, и 2 июля 2020-го на сайте Волгоградской администрации появилось постановление, подписанное губернатором, по которому людям старше 65-летнего возраста опять вернули режим самоизоляции из-за коронавируса. В документе рекомендовано пожилым людям соблюдать режим самоизоляции вплоть до 12 июля.

При этом разрешили сидеть взаперти, как в своих домах и квартирах, так и на дачах и в загородных усадьбах. Но режим самоизоляции не применяется к старикам, которые продолжают работать. Но работодателям рекомендовали по возможности перевести сотрудников старше 65-ти лет на дистанционную работу.

Больничные листы такие пенсионеры могут также оформлять дистанционно – без посещения медучреждений.

Одиноким и нуждающимся старикам вновь будут помогать с доставкой продуктов и лекарств волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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