Волгоградских пенсионеров посадили на самоизоляцию до 12 июля
Парад Победы прошел, голосование по поправкам в Конституцию завершилось, и 2 июля 2020-го на сайте Волгоградской администрации появилось постановление, подписанное губернатором, по которому людям старше 65-летнего возраста опять вернули режим самоизоляции из-за коронавируса. В документе рекомендовано пожилым людям соблюдать режим самоизоляции вплоть до 12 июля.
При этом разрешили сидеть взаперти, как в своих домах и квартирах, так и на дачах и в загородных усадьбах. Но режим самоизоляции не применяется к старикам, которые продолжают работать. Но работодателям рекомендовали по возможности перевести сотрудников старше 65-ти лет на дистанционную работу.
Больничные листы такие пенсионеры могут также оформлять дистанционно – без посещения медучреждений.
Одиноким и нуждающимся старикам вновь будут помогать с доставкой продуктов и лекарств волонтеры.
ИСТОЧНИК KP.RU