В пяти районах Волгограда отключат свет 3 июля

2 Июль 2020 2020-07-02T17:18:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Волгоградские энергетики приступают к очередному этапу плановых ремонтов – на этот раз бригады будут приводить в порядок трансформаторные подстанции. Поэтому в пятницу тысячи волгоградцев на весь день останутся без подзарядки гаджетов и возможности пользоваться электроприборами. Отключат электричество 3 июля 2020 года в пяти районах Волгограда – Краснооктябрьском и Тракторозаводском, Дзержинском и Советском, а также Красноармейском. Сидеть без света придется восемь часов – с 9 утра до 17.00. Многие адреса значатся в графике отключения уже не в первый раз, и даже не во второй. В основном это не целые районы города, а отдельные кварталы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании, меньше всего отключения электричества 3 июля 2020 затронут Тракторозаводский район. Здесь не будет света на трех улицах поселка Водстрой: Мелиораторов 1-7, 2-18; Костюченко, 25-35; Луконина, 1-13. В Дзержинском обесточат дома на улице Землячки, 50, 52, 54; а также на бульваре 30-летия Победы, 86 и 88. Затронут отключения и частник: улицы Продольную, 70 и 72; Лекарскую, 1-39, 4-46; Ползунова, 1-9; Новосельскую, 35-41, 38-48; и Хуторскую, 11 и 12.

В Советском районе Волгограда 3 июля 2020 не будет света у жителей домов на улице Полухина, 2/1 и 2/2, а также на проспекте Университетском, 90 и 92. В частном секторе отключение будет менее продолжительным на час – с 10 до 17 часов. Обесточат в это время улицы: Мостового 2/2-8, 3, 5, 7; Вольную, 1-15а, 2-12; Геологическую, 1/1-18; Юную, 1/1-9, 2-10; а также дома № 1-7 в переулке Лейтенанта Мостового.

А в Краснооктябрьском без света 3 июля снова останутся дома № 8 и 10 на улице Титова, и частные дома у Мамаева кургана: Лермонтова, 5-29; Просторная, 4-28, 3-23; Чайковского, 37-65, 44-66; Белинского, 1а, 1-15, 4-14; Мичурина, 63а, 63-75, 64-76; пл. Белинского, 5/1,5/2,5/3.

И в Красноармейском районе Волгограда обесточат в пятницу большой массив частного сектора. Без света останутся жители домов на улицах: Симферопольская, 101-123, 104-126; Кр.Зорь, 89-117, 92-124; Панчишкиной, 92-96; Колесная, 1а-39, 2-46; Минская, 91-111, 118-126, 150, 152, 176 и 178; Цветочная, 1-45, 2-48; Бессарабская, 1-29, 2-30; Луговая, 49-123, 68-130; Лазоревая, 103-165; Пригородная, 3-9, 4-10; Союзная, 1-19, 2-16а, Куйбышева, 3-19,8; а также 3-й дом в Пригородном тупике и № 3, 5, 4, 6 в одноименном тупике. Многие уже не впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU