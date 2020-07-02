2020-07-02T16:30:55+03:00
Происшествия

Спирт, вода и красители: под Волгоградом поймали семью бутлегеров

Супруги зарабатывали на торговле поддельными спиртными напитками и сигаретами около 200 тысяч рублей в месяц
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Супружеская пара организовала нелегальный бизнес прямо в собственном доме.Супружеская пара организовала нелегальный бизнес прямо в собственном доме.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Прибыльный бизнес «замутила» супружеская пара из города Новоаннинский Волгоградской области. 42-летний мужчина и его 37-летняя жена развернули прямо в собственном доме семейное производство спиртных напитков. Дело ведь нехитрое: разбавляли спирт водой, добавляли красители и торговали этим суррогатом направо-налево. В месяц выручка составляла примерно 200 тысяч рублей. Сегодня их бизнес накрыли правоохранители.

В дом к бутлегерам нагрянули сотрудники группы ЭБиПК отдела МВД России по Новоаннинскому району.

- В ходе обысков из дома «предпринимателей» изъяли 1753 литра спиртосодержащей жидкости в различных видах тары. Как показала пищевая экспертиза изъятого алкоголя, он не соответствует требованиям ГОСТа, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

В доме бизнесменов нашли 1753 литра спиртосодержащей жидкости в различных видах тары. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В доме бизнесменов нашли 1753 литра спиртосодержащей жидкости в различных видах тары.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По версии полицейских, часть алкогольной продукции уже разлитую по бутылкам с этикетками, они приобретали у некоего поставщика. Часть, готовили сами. Товар продавали прямо с собственного двора либо развозили покупателям в пределах Новоаннинского района.

Экспертиза показала, что суррогат, которым торговали супруги, не соответствует никаким ГОСТам. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Экспертиза показала, что суррогат, которым торговали супруги, не соответствует никаким ГОСТам.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Также в доме волгоградцев прямо в их супружеском ложе обнаружили мини-склад с сигаретами. Насчитали 4430 пачек. Сейчас сигареты находятся на исследовании.

А под кроватью семья хранила сотни пачек сигарет, неивестного производства. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

А под кроватью семья хранила сотни пачек сигарет, неивестного производства.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Следователи уже завели на супругов уголовное дело по статье «Приобретение, хранение или сбыт товаров и продукции без маркировки группой лиц по предварительному сговору». Оба находятся на подписке о невыезде, - уточняют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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