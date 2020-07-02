В Волгограде 15 июля откроют пришкольные лагеря

2 Июль 2020 2020-07-02T15:41:55+03:00

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Это лето для многих волгоградских школьников проходит довольно скучно. В городе ничего не работает, все культурные и массовые развлечения под запретом из-за угрозы коронавируса. Однако уже с 15 июля 2020 года в Волгограде планируют открыть пришкольные детские лагеря. Школы начали готовиться к приему ребят по всем требованиям Роспотребнадзора. Классы проходят дезинфекцию, в них ставят бактерицидные лампы, сотрудники проходят инструктаж. Всего в областном центре будут работать этим летом 114 пришкольных лагерей, отдохнуть с интересом и пользой в них смогут 15 тысяч волгоградских ребят.

- Максимальное количество времени дети будут проводить на свежем воздухе, - пояснили «КП-Волгоград» в мэрии.

Большинство мероприятий, секций и кружков для большей безопасности также будут проходить на улице. А время пребывания в лагере сократится: дети будут под присмотром педагогов только с 8.30 до 13.30. Дневного сна в лагере в этом году у ребят не будет. Это требование санитарных врачей. Как и ежедневное измерение температуры, и отвод всех, кто имеет признаки ОРВИ. Продлится смена тоже меньше обычного – всего 18 дней. Родителям пребывание ребенка в пришкольном лагере обойдется лишь в 6% от стоимости путевки – из 2340 рублей при двухразовом питании мамы заплатят только 162 рубля.

Власти Волгограда обещают, что мест хватит всем желающим, в том числе будущим первоклашкам.

ИСТОЧНИК KP.RU