Грозы, ливни и град накроют Волгоградскую область

2 Июль 2020 2020-07-02T15:22:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Несмотря на ясное утро, к вечеру в Волгограде прошел сильный ливень, небо чертят молнии, гремит гром. Такая неблагоприятная погода в Волгоградской области сохранится до конца суток четверга 2 июля. МЧС по региону предупреждает, что отдельные районы области стихия накроет сильнее остальных. По прогнозу от Волгоградского ЦГМС, местами по области ожидаются не только ливни и грозы, но способный побить урожай град, и шквалистое усиление ветра с порывами до 20 – 25 м/с.

Как сообщили «КП-Волгоград» в МЧС, 2 июля волгоградцам не рекомендуют оставлять машины под деревьями и вблизи шатких конструкций. По возможности, лучше оставаться дома. Если жители региона заметят обрыв проводов, об этом нужно немедля сообщить по телефону 8-800-100-70-60. В остальных опасных случаях звоните по номеру спасателей «101».

ИСТОЧНИК KP.RU