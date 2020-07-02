2020-07-02T15:22:42+03:00
Общество

Грозы, ливни и град накроют Волгоградскую область

МЧС предупредило жителей о неблагоприятных погодных условияx до конца суток 2 июля 2020
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Ливни и грозы будут бушевать до пятницы.Ливни и грозы будут бушевать до пятницы.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Несмотря на ясное утро, к вечеру в Волгограде прошел сильный ливень, небо чертят молнии, гремит гром. Такая неблагоприятная погода в Волгоградской области сохранится до конца суток четверга 2 июля. МЧС по региону предупреждает, что отдельные районы области стихия накроет сильнее остальных. По прогнозу от Волгоградского ЦГМС, местами по области ожидаются не только ливни и грозы, но способный побить урожай град, и шквалистое усиление ветра с порывами до 20 – 25 м/с.

Как сообщили «КП-Волгоград» в МЧС, 2 июля волгоградцам не рекомендуют оставлять машины под деревьями и вблизи шатких конструкций. По возможности, лучше оставаться дома. Если жители региона заметят обрыв проводов, об этом нужно немедля сообщить по телефону 8-800-100-70-60. В остальных опасных случаях звоните по номеру спасателей «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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