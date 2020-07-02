Волгоградская «Молодежка» претендует на премию «Звезда театрала»

2 Июль 2020 2020-07-02T15:10:17+03:00

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В мире искусства свои конкурсы и награды. В 2020 году самая яркая премия для театров страны - «Звезда театрала». За звание «Лучшего регионального театра» в номинации поборется Волгоградский молодежный театр. Он уже попал в лонг-лист (длинный список), впереди шорт. У нашей «Молодежки» 9 соперников, все очень талантливы. Но на этом этапе победа прямо зависит от голосования по ссылке.

- В сентябре театры, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в шорт-лист: в каждой номинации останется по три претендента на награду. Победители будут объявлены на торжественной церемонии в конце года, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Сегодня «Молодежка»- современный театр Волгограда, собирающий полные залы. А чтобы зрителей было еще больше, этим летом руководство закупит новые кресла. В скором времени волгоградцы смогут оценить не только обновленный интерьер, но и премьеры новых спектаклей.

ИСТОЧНИК KP.RU