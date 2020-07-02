Под Волгоградом браконьеры заплатили за убитого лося 240 тысяч

2 Июль 2020 2020-07-02T12:30:31+03:00

Но им грозит и тюрьма – до пяти лет каждому

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Уголовным преследованием закончилась охота двух браконьеров из Фроловского района: молодые селяне 30 и 32 лет застрелили лося вопреки закону о запрете. После тушу поделили пополам и разъехались по домам. Но сотрудники правоохранительных органов вышли на след злоумышленников, а после допроса получили признательные показания.

Оказалось, мужчины, жившие по соседству, решили как-то поохотиться. Вооружились ружьями МЦ 21-12 и ИЖ-43М и поехали в лесной массив Ветютневского лесного хозяйства. Животное убили ради мяса. Но обойдется им это дорого.

- В отношении возбуждено уголовное дело. В ходе производства дознания вся сумма причиненного ущерба - 240 тысяч рублей, возмещена, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Также охотникам грозит по пять лет тюрьмы. А сколько они получат в реальности – решит Фроловский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU