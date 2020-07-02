2020-07-02T11:48:57+03:00
Общество

В Волгограде вернули ежедневные электрички в аэропорт

Возобновили докарантинную работу и пригородные поезда в Качалино и Донскую
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Железнодорожный транспорт возобновляет работу в полном объеме.Железнодорожный транспорт возобновляет работу в полном объеме.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоград и область постепенно возвращаются к докарантинной жизни. Коронавирус снизил темпы распространения и в регионе заново открылись спортзалы, кафе и рестораны, возобновляется работа транспорта. Так, со 2 июля вновь на ежедневный график работы возвращаются пригородные поезда. Посте трехмесячного отсутствия вновь вернулись в расписание электрички в аэропорт Волгограда , в Качалино и в станицу Донскую.

- Со 2 июля в ежедневном режиме будут курсировать городские электрички сообщением Шпалопропитка – Аэропорт и обратно, а также пригородные поезда Волгоград-1 – Донская и обратно, Волгоград-1 – Качалино и обратно, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги.

С 3 июля вернется и электричка № 6302 Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская. Но она будет ездить только по рабочим дням – с понедельника по пятницу.

- Со станции Шпалопропитка поезд будет отправляться в 5.10, на станцию Тракторная Пассажирская прибывает в 6.31, - добавляют в Привжд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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