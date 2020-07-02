На склоне поймы Царица хотят высадить плодовые сады

2 Июль 2020 2020-07-02T11:24:51+03:00

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Специалисты центра «ВЯЗ» продолжают разрабатывать концепцию второй очереди рекреационной территории в пойме реки Царицы в центре Волгограда - от Астраханского моста до улицы Глубокоовражной. Помимо строительства двух бассейнов, кучи спортплощадок и бетонной экотропы, которая соединит два района города, на правом склоне поймы решили высадить фруктово-ягодные террасные сады. Разработчики обещают живописный вид и приятное место для прогулок. Еще один приятный бонус – сами плоды, которые даже падая на землю, не испортят вид.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, высадят на склоне декоративные яблони, груши, сливы, абрикосы и вишни. Плодовые сады будут начинаться у экотропы, захватят часть территории роддома и дойдут до гостиницы «Актер» у цирка. Чтобы ветви не ломались под тяжестью плодов, высаживать деревья будут каскадами. А меж них обустроят прогулочные дорожки. Так что с учетом экотропы в пойме должна появиться единая прогулочная зона.

ИСТОЧНИК KP.RU