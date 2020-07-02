Трамваи №12 и СТ-1 перевели во вспомогательные маршруты

2 Июль 2020 2020-07-02T10:23:36+03:00

На линиях в Волгограде с июля 2020 они будут появляться только утром и вечером в будни

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Три месяца режима самоизоляции в Волгограде общественный транспорт ходил редко и в режиме спецмаршрутов. С 29 июня ограничения сняли, автобусы, трамваи, троллейбусы и маршрутки вернулись на линии. Но нескольких трамваев волгоградцы не досчитались. Как сообщили «КП-Волгоград» в МУП «Метроэлектротранс», два трамвайных маршрута перевели во вспомогательные и теперь они будут появляться на линии только в будние дни, и только в часы пик – утром и вечером. Коснулось это трамвая №12 «Школа №36 - Жилгородок» и скоростного трамвая - СТ «ВГТЗ - Площадь Чекистов», которые теперь волгоградцы будут видеть гораздо реже.

Плюс к этому со второго полугодия исчезли с линий в Волгограде трамвай №1 и троллейбус №10. Жалуются волгоградцы и на то, что больше не ходят трамваи №6 «КИМ – 36-я школа» и №7 «КИМ - Жилгородок». Их перевели во вспомогательные еще осенью 2019 года. Трамваи выходили на маршруты в будни с 7 до 11 утра и с 16 до 20 часов вечером. Но с 1 апреля этого года обслуживание этих направлений приостановлено совсем.

Итого, за полгода Волгоград не досчитался уже трех трамвайных и одного троллейбусного маршрута. Еще два – на волоске. Хотя городские власти обещают электротранспорт не убивать, а развивать.

В целом с 29 июня 2020 года МУП «Метроэлектротранс» обслуживает 10 трамвайных маршрутов: №2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 (вспомогательный), 13, СТ «ВГТЗ — Площадь Чекистов» (вспомогательный), СТ2 «ВГТЗ-Ельшанка». Также в городе ходят 4 троллейбуса: №9 «Спартановка - Пл. Куйбышева» (через Вторую Продольную), №10А «Ул. Землячки - Пл. Возрождения», №12 «Спартановка - Детский центр», №15А «Больничный комплекс - Пл. им. Куйбышева».

ИСТОЧНИК KP.RU