В Волгограде ВПАТП-7 и Метротранс взяли 312 миллионов в кредит на зарплаты сотрудникам

2 Июль 2020 2020-07-02T10:15:21+03:00

Крупные транспортные предприятия получат миллионы за простой в период карантина - это помощь от государства.

Причем займ этот возвращать не надо, его погасит государство

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Волгоградские перевозчики попали в число тех, кто особенно пострадал в период пандемии из-за коронавируса. Встал почти весь общественный транспорт. Сегодня они объявили, что берут кредит на сумму более 300 миллионов рублей, чтобы выплатить сотрудникам зарплаты.

Правда, речь идет о безвозвратном займе. Такие кредиты Президент России пообещал покрыть из госбюджета тем предприятиям, которые в период карантина не сократили ни одного работника, не снизили зарплаты и выплачивали их все эти месяцы в полном объеме. Волгоградские транспортные предприятия МУП «ВПАТП-7» и МУП «Мэтроэлектротранс» все эти условия выполняли. Поэтому и стали претендентами на безвозвратный займ.

- В настоящее время уже определена кредитная организация, с который будет заключен договор. Банк предоставит «Волгоградскому пассажирскому автотранспортному предприятию №7» льготный кредит в размере 69,5 миллионов рублей, а «Метроэлектротранс» - 242 миллиона рублей, - уточняют в «КП-Волгоград» в администрации города.

А вот маршрутчикам таких «халявных» кредитов никто не дал, хоть потеряли они тоже немало.

ИСТОЧНИК KP.RU