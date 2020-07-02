2020-07-02T09:48:43+03:00
Происшествия

Летела на красный: в центре Волгограда женщина стала виновницей ДТП

За сутки на волгоградских дорогах по вине водителей перевернулись три машины
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В последнее время на волгоградских дорогах происходит столько ДТП из-за несоблюдения водителями скоростного режима и элементарных правил дорожного движения, что кажется, будто они решили наверстать все упущенное за период карантина. Только за минувшие сутки в регионе в авариях пострадали пять человек.

Трое из них в ДТП в Кумылженском районе. 23-летний водитель так разогнался на своей «Лада Ларгус» по трассе ««Жирновск – Вешенская», что при повороте не справился с управлением и машина улетела в кювет. К счастью, все трое – водитель и его пассажиры (мужчина 45 лет и 59-летняя женщина) отделялись лишь синяками и царапинами.

А вот в Волгограде автоледи оказалась в больнице по собственной беспечности. Женщина на «Мазде-6» ехала по проспекту Ленина в сторону улицы Мира. И то ли засмотрелась, то ли решила проскочить, но она не остановилась на «красный» сигнал светофора. Это едва не стоило ей жизни.

- «Лада Ларгус» врезалась в с движущейся по проспекту Ленина со стороны улицы Комсомольской «Ладой Веста», за рулем которой был 24-летний молодой человек. От удара машина опрокинулась. Женщину-водителя с травмами госпитализировали, - сообщают в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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